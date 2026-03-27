完璧を求める女 vs 不完全さを受け入れる女、男性が安心するのは？
恋愛では相手に「もっとこうしてほしい」と期待すること自体は自然なこと。ただ、その期待が強くなりすぎると、関係の空気が変わっていきます。男性が安心できるのは、どちらのタイプの女性なのでしょうか？
完璧を求めすぎると、関係に緊張が生まれる
約束を守ってほしい、言動を正してほしい、理想に近づいてほしい。そうした気持ちは理解できます。ただ、基準が高くなりすぎると、男性は「常に評価されている」と感じやすくなるでしょう。恋が安心の場ではなく、気を張る場になると、心は離れやすくなります。
不完全さを受け入れる女性は、余裕がある
一方で、男性の欠点や未熟さをそのまま受け止められる女性は、関係に余裕を作ります。すべてを許すわけではなく、完璧を求めすぎない。その姿勢が、男性にとって安心感につながるのです。
安心は“そのままでいられる関係”から生まれる
男性が心を開くのは、自分を取り繕わなくていい女性。不完全さを受け入れてくれる女性は、その空気を自然に作れます。
理想を持つことは大切ですが、完璧を求めすぎると恋は続きにくくなるもの。不完全さを受け入れられる女性ほど、男性にとって安心できる存在になるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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