MTGの炭酸スキンケアブランド「メグリー（MEGLY）」が、「メグリー スカルプクリアフォームシャンプー」（320mL 2880円）を4月8日からイセタンビューティーアポセカリー MEGLY POPUP SHOPで先行販売する。4月15日にMEGLY公式オンラインストアで発売し、美容サロン、エステサロン（MEGLY取り扱い店）、MTG公式オンラインショップ、Amazon、楽天などで順次取り扱う。

【画像をもっと見る】

同ブランドは、ヘアオイルやヘアバームなどヘアスタイリング文化の変化により、落ち切らないスタイリング剤の蓄積汚れに着目。加えてシャンプーの泡立ちの悪さや髪の重さ、頭皮のベタつきなどの要因になる可能性を指摘する。そのため、髪と頭皮をリセットする新発想の炭酸シャンプーを開発。普段のシャンプーの代わりに3日に1回使用でリブートを叶える。

炭酸×アミノ酸系洗浄成分の濃密泡がスタイリング剤の間にまで入り込み、蓄積汚れをオフ。すっきりとした洗い上がりへと導く。さらに3種のケラチン、ダイズ由来ペプチド（整肌成分）＆海藻エキス（保湿成分）を配合。髪にハリコシを与え、健やかな頭皮環境へと整える。

◾️メグリー：公式サイト