言葉より雄弁。男性の体と行動が語る「あなたが本命」のサイン
男性は気になる女性、好きな女性ができると、言葉より先に体が反応しちゃうもの。
そこで今回は言葉よりも雄弁な、男性の体と行動が語る「あなたが本命」のサインを紹介します。
こっそり目で追いかける
好きな女性ができると、男性の視線は無意識にその女性に引き寄せられます。
誰と話してるか、今どんな表情をしてるかなど、女性のことが気になって気になって仕方なくなるんです。
特に複数人でいる時、あなたに視線が集中するなら超特大の本命サインです。
いつもより大げさなリアクション
男性は本命の女性の前では「自分を印象づけたい」「楽しい人だと思われたい」という気持ちから、無意識にテンションが上がるもの。
SNSを“こっそり”チェック
本命の女性のSNSをチェックしては「いいね」をポチポチ…。これもまた立派な本命サインの可能性があります。
特に注目は「いいね」のタイミングで、投稿してすぐに反応があるなら更新を心待ちにしていた証拠。
また、投稿にコメントしたり、過去の投稿にまでさかのぼって「いいね」したりは、本命の女性への気持ちがどんどん高まっている表れです。
言葉では「好き」と言えなくても、体や行動は正直なので、あなたの身近に今回紹介した行動をしている男性がいないかチェックしてみてくださいね。
🌼ホント紛らわしい！男性がする「まさかの脈なし行動」とは