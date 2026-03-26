「お腹が痩せない」問題を解決へ。腹筋運動より手軽【お腹の凹ませに効く】簡単習慣
ダイエットを頑張っているのに「お腹がなかなか痩せない」という方は少なくないと思います。それは、運動不足などによって、姿勢が崩れてしまうことが原因。自分も「当てはまる！」と感じるなら、ぜひピラティスの簡単エクササイズ【ヘッドロールアップ】を習慣に採り入れてみましょう。
ヘッドロールアップ
腹筋運動よりも手軽にできるエクササイズです。お腹周りの筋肉をダイレクトに鍛えることができるだけでなく、背中周りの筋肉をほぐす効果も期待できます。
（２）一旦息を吸ってお腹を薄くして、お腹を薄くしたまま息を吐きながら、頭、肩、背骨の上部分の順に上半身を丸めながら持ち上げる
（３）両手がひざまでスライドしたら、お腹を薄くしたまま息を吸いながら、背骨の上部分、肩、頭の順番で（１）に戻る
これを“１日あたり５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「頭から背中の上部にかけて、１つ１つの動きを意識しながら行うこと」、「常にお腹を薄くした状態で行うこと」の２つがポイント。ただ上半身を起こそうとするだけだと、肩に余計な力が入ったり、首だけが起き上がった状態になったりしやすいので、きちんと背中とお腹に意識を向けながら実践しましょうね。＜ピラティス監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
🌼腹筋運動より手軽にできるのが魅力。１日30秒【お腹痩せに効果大】の簡単習慣