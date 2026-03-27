27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比10.9％増の505億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.5％増の347億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> が新高値。ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・ドイツ国債 <2245> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が8.86％高、東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ ＥＴＦ <360A> が5.39％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.01％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.58％高、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> が3.42％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は7.09％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は6.43％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は4.51％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は4.04％安、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.56％安と大幅に下落している。



日経平均株価が745円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金209億9800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は220億4500万円で、やや下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が52億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が21億4200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が19億500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億5700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が7億5800万円の売買代金となっている。



株探ニュース

