私はもう眼中にない？他に好きな女ができた男が見せる「冷酷な言動」
親密だった男性から突然冷たくなると、「何か私が悪いことした？」と不安になるもの。そんな態度の変化には、心変わりというつらい真実が隠れているケースもあるでしょう。そこで今回は、他に好きな女ができた男が見せる「冷酷な言動」を紹介します。
会う時間を作ってくれない
あなたの「今度いつ会える？」という問いかけに、「そうだね…」「スケジュール確認するね」と返事の歯切れが悪くなってきているなら要注意。これは男性の心に変化が起きている可能性大です。特に「最近忙しいから」という返事が増えたのに、SNSでは活発に活動している様子なら、あなた以外の誰かに時間を使っているのかもしれません。
連絡しても無視される
連絡の頻度や質の変化は、心理的距離を如実に表します。以前は寝る前に必ず「おやすみ」メッセージをくれていたのに、それさえなくなった。休日の予定を共有してくれなくなった。あなたからの連絡を無視することが増えたなどは、男性の意識があなた以外に向いている証拠でしょう。
スキンシップがなくなる
以前は自然にハグや手をつなぐといったスキンシップがあったのに、なぜか避けられるようになったというのも、男性の心の中に別の大切にしたい存在ができた時によく見られる変化。男性のスキンシップに「義務的」な印象を受けたり、逆にあなたからスキンシップを嫌がったり避けたりする様子が見られるなら、危険信号です。
気になる変化に気づいたら、勇気を出して「最近、少し距離を感じるんだけど、何かあった？」と穏やかに切り出してみましょう。男性の反応を見れば、２人の関係性の現状がわかるはずですよ。
🌼本気で好きだったのに…。男性の気持ちを冷めさせる「女性の言動」