丁寧で抜けがない。男性の本命サインは“連絡の仕方”に表れる
男性との恋愛中、男性からの連絡が多いか少ないかよりも、実は大事なのは“丁寧さ”。男性の本命サインは、メッセージの一つひとつに表れます。
会話を途中で切らない
男性が質問に答えるだけで終わらず、「どう思った？」などと質問を返してくるのは、あなたとの会話を大切にしているからです。本命相手には、やり取りを一方通行にしません。
抜けや曖昧さを残さない
男性が会う予定を決める際に「また連絡するね」と言ったままにせず、きちんと日程まで詰めようとしてくれるのは、関係を曖昧にしたくないからです。本命相手には曖昧なことをしません。
返信の“雑さ”を放置しない
男性が返信が遅れたときに一言「ごめん」と添えたり、誤解が生まれそうなときに補足して説明してくるのは、あなたへの配慮があるからこそ。男性は本命相手には、やり取りの質を保とうとします。
途中で切らず、曖昧にせず、雑にしない。そういう姿勢があるなら、その男性はあなたを大切に思っているはずです。本命サインは、“連絡の仕方”に表れます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは