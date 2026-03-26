無意識にやっていませんか？ 男性の「プライドを傷つける言動」とは
好きな男性と良好な関係を築いていきたくても、あなたが無意識にやっている言動によって男性の気持ちが離れてしまうことも。
そこで今回は、男性の「プライドを傷つける言動」を紹介します。
｜余計なアドバイスをしてしまう
男性に対して良かれと思って助言したつもりが、男性からすると余計なアドバイスとなることがあります。
どちらかと言うと男性は「自分のことは自分でやる」といった気持ちが強いので、好きな女性であっても余計な口出しをされてくないと思いがち。
｜他の男性と比較して男性を責める
男性が最もプライドを傷つけられると言っても過言ではないのが、他の男性と比較して責められること。
男性に対して何か不満がある時に、「元カレは〜」「友達の彼氏は〜」など他の男性を引き合いに出して不満をぶつけないようにしましょう。
これは単に「あなたは元カレ（友達の彼氏）より劣っている」と言っているようなものなので、男性の気持ちを逆撫でするだけの結果になります。
男性のプライドを傷つけていると、男性のあなたへの愛憎はどんどん冷めてしまうことになりかねないので、今回紹介した内容については特に注意していきましょうね。
🌼彼氏には禁句です。長く交際していきたいなら「言ってはいけないこと」