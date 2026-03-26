「その行動、逆効果かも…」夫の不倫を疑っても“やってはいけないこと”
夫の様子に違和感を覚えたとき、不安や疑いの気持ちは自然に湧いてくるもの。ただ、その感情に引っ張られたまま行動してしまうと、状況を悪化させてしまうこともあります。疑いの段階だからこそ、行動は慎重に選びたいものです。
感情のまま問い詰める
不安や怒りの勢いで問い詰めてしまうと、夫は防御に走ることに。すると本音が見えにくくなり、事実を把握することが難しくなることもあります。まずは状況を整理する時間を持つことが大切です。
衝動的にスマホを確認する
真実を知りたい気持ちから、スマホを見たくなることもあるでしょう。ただ、衝動的な行動は後悔につながるケースがほとんど。関係性や自分自身への影響も含めて、慎重に判断することが必要です。
周囲に感情のまま話してしまう
不安やつらさを誰かに聞いてほしくなるのは自然なこと。ただ、状況がはっきりしていない段階で広く共有すると、後戻りしにくくなる場合もあります。話す相手や範囲を考えることも大切です。
疑いの段階では、行動よりも冷静さが大きな意味を持ちます。焦って動くより、一度立ち止まり、自分の気持ちと状況を整理すること。その時間が、これからの選択を落ち着いて考えるための支えになります。 ※画像は生成AIで作成しています
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