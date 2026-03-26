そのメイク、少し古いかも？40代からの“ミュート春メイク”がアカ抜ける最旬コスメ３選
春コスメが豊富に揃うこの時期、何を選べば今っぽく見えるのか迷っていませんか？大人世代が意識したいのは、“頑張りすぎないのに洗練されて見える”バランス。2026年春は彩度を抑えた「ミュートメイク」が引き続きトレンドです。そこで今回は40代以上の肌にもなじみやすく、自然にアカ抜けた印象へ導く注目コスメと使い方のコツを紹介します。
唇だけ浮く…を防ぐ「hince ロウグロウジェルティント」で自然な血色感
リップだけが浮いて見えると、一気に古い印象に見えやすい大人メイク。そんな悩みにフィットするのが、hinceの「ロウグロウジェルティント（On Mute エディション）」です。彩度を抑えたミューテッドカラー設計で、肌に溶け込むようになじみながら自然な血色感をプラスできます。
▲hince「ロウグロウジェルティント（On Mute エディション）」 ４ml 全３色 各￥1,760（税込）
みずみずしいツヤ感がありながらベタつきにくく、軽やかな仕上がりも魅力。多幸感を演出するなら「R032 ディム・アリュール」、少しモードに寄せたいなら「R033 デプス」など、シーンに合わせて選びやすいカラー展開もポイントです。
“やさしいのにぼやけない”を叶える「MiMC ビオモイスチュアシャドー」
ナチュラルに仕上げたつもりが、なんだかぼんやりして見える…。そんなときは、色と質感の選び方がカギです。MiMCの「ビオモイスチュアシャドー 39 インプレッション」は、サテンコーラルとコーラルレッドが溶け合い、やわらかさと立体感を両立。ほのかなゴールドパールが光を拾い、目元に自然な奥行きを与えます。
▲MiMC「ビオモイスチュアシャドー」 新色限定39 インプレッション（サテンコーラル／コーラルレッド）￥4,180（税込） ※限定発売
しっとりした粉質でまぶたにフィットしやすく、重ねても厚ぼったく見えにくいのも大人世代にはうれしいポイント。シンプルなメイクでも、さりげなく華やかさを底上げしてくれます。
リップラインで印象が変わる。「クリニーク クイック ライナー フォー リップ N」
唇の輪郭がぼやけてくると、顔全体が締まりなく見えてしまうことも。そこで取り入れたいのが、クリニークの「クイック ライナー フォー リップ N」。なめらかな描き心地で、自然にリップラインを補整できます。
▲クリニーク「クイック ライナー フォー リップ N」 全３色 ￥3,630（税込）
透け感のあるブラウン「ヌードハニー」は大人っぽく洗練された印象に、血色感を引き出す「44 ピンク ハニー」はやわらかく華やかな印象に仕上がります。オーバーリップも不自然になりにくく、無理なくボリューム感をプラスできるのも魅力です。
トレンドを取り入れるといっても、無理に華やかにする必要はありません。色と質感を見直すだけで、大人のメイクはぐっと洗練された印象に変わります。今季は“なじませて引き立てる”ミュートメイクで、自然なアカ抜けをめざしてみてください。＜text＆photo：Chami＞
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