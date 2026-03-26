「短期間で痩せればOK」は本当？40代・50代のダイエットで見落としがちな“痩せ方のペース”
ダイエットを始めると、「できるだけ早く結果を出したい」と考える人は少なくありません。それに短期間で体重が大きく減ると「うまくいっている」と感じる一方で、思うように体重が減らないと「やり方が間違っているのでは？」と不安になることもあるでしょう。ただ、ダイエットでは“痩せ方のペース”だけで結果を判断してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
短期間の変化は“水分”の影響も大きい
ダイエットを始めた直後は、体内の水分量や食事内容の変化によって体重が大きく動くことがあります。
例えば、糖質や塩分の摂取量が変わると、体内の水分バランスも変化。体重が減ることもありますが、これは一時的な変化であるケースがほとんどで、体型はほとんど変わっていないことが多いでしょう。つまり、短期間での体重減少がすべて脂肪の減少とは限らないのです。
急激に生活習慣を変えると続かなくなることも
また、短期間で体重を大きく減らそうとすると、食事量を極端に減らしたり、無理な運動を取り入れたりするはず。ただ、こうした方法は一時的に体重が減ったとしても継続が難しく、元の生活に戻ったときに体重も戻りやすい傾向があります。
大切なのは“続けられるか？”という視点
短期間の体重変化よりも、日々の習慣をどれだけ無理なく続けられるかがダイエットの最重要ポイント。体重の変化がゆるやかでも、生活習慣が整っていれば、その積み重ねが後から効いてきます。また、体重だけでなく、体調や体のライン、日常の過ごしやすさなども観察すべきポイントです。
ダイエットは「どれだけ早く痩せるか」よりも、「どれだけ無理なく続けられるか」が大事。その視点で考えることで、結果との向き合い方も変わってくるでしょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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