しっかりメイクなのにアカ抜けない人、シンプルなのに洗練された人。その差って何？
しっかりメイクしているのに、なぜかアカ抜けて見えない人がいる一方で、シンプルなのに洗練された印象に見える人もいるでしょう。この違いはテクニックの差ではなく、“引き算の考え方”にあります。
すべてをしっかり仕上げている
アイメイクもリップもベースも、すべてを丁寧に仕上げるほど、完成度は上がるように感じがしませんか？でも、要素が多くなるほど印象は重たくなってしまうもの。洗練されて見える人は、あえて力を入れるポイントを一つに絞っています。
色のトーンがそろっていない
アイシャドウ、チーク、リップの色がバラバラだと、顔全体の統一感が崩れます。洗練されて見える人は、同じトーンや系統でまとめているもの。それだけでも、メイク全体が自然に整って見えるんです。
“ツヤとマット”のバランスが崩れている
すべてツヤ、またはすべてマットに寄せると、単調で重たい印象に。洗練されて見える人は、ツヤとマットをポイントで使い分けているものです。このメリハリが、立体感や表情の豊かさにつながります。
メイクの印象は、足し算ではなく整え方で変わります。ポイントを絞り、色をそろえ、質感にメリハリをつける。そのシンプルな心がけが、自然と洗練された印象を作っていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
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