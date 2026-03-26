【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『学んでいく途中です』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
これまで解けなかったパズルが解けるなど、人生の法則みたいなものが掴んでいけそうです。もちろんまだ完璧ではなく、まだまだ学んでいく途中なのも充実感があります。仕事や公の場では飛躍より現状の中身を充実させたくなります。そうすることで、他の人が目を付けていないことなどに携われたりするでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★★
自分中心に思える行動が、意外に相手の心に響いたり相手を助けてあげることになるようです。変に気を遣いすぎたりしないで、自分の想いを活かしていきましょう。シングルの方は、他の人に流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が情熱などの熱さを出したくない時です。
｜時期｜
3月30日 戦う ／ 4月1日 様子見
｜ラッキーアイテム｜
土鍋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞