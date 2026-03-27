レギュラー最終戦で魂の1勝だ。渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が3月26日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。TEAM雷電とボーダー争いを繰り広げている渋谷ABEMASの大黒柱がセミファイナル進出に向け大きな結果を出した。

【映像】TEAM雷電を逆転する多井“魂の”一撃

1試合目に登場した白鳥翔（連盟）はラス。負けられない2試合目を多井に託した。そんなこの試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、多井、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の並びでスタート。EX風林火山、KONAMI麻雀格闘倶楽部によるレギュラーシーズン首位争いの行方にも注目が集まっていた。

東1局、多井は先制リーチで仕掛けると渋川が放銃。セミファイナルに向け勝つしかない多井がいきなり5200点を奪取し、幸先の良いスタートを切った。東2局2本場でも多井が12000点（＋600）をツモアガリし一歩抜け出す。

さらに南1局も多井は七対子をヤミテン、これをあっさりツモアガリ、12000点を奪取すると、南2局では多井が先制リーチで仕掛けると、滝沢から待ち牌の1索がこぼれ、リーチ・赤1・裏3のアガリ。解説を務めた河野直也（最高位戦）は「裏3は大きすぎる…！」と思わず悶えた。この瞬間に6位だったTEAM雷電を渋谷ABEMASは逆転。結局、このまま多井が1位でフィニッシュし、セミファイナル進出に向け、希望を繋いだ。

一方、首位争いに目を向けると、南4局、ラス目で迎えた滝沢が8万・9万待ちで先制リーチ。これをツモアガリして、二階堂を逆転。しかし、首位通過するにはさらなる加点が必要だった。次局も滝沢は粘ってテンパイに漕ぎ着けるが、先に渋川にアガった。二階堂はラス目ながらEX風林火山のレギュラーシーズン首位通過がほぼ決定した。

改めて、多井の勝利で渋谷ABEMASはセミファイナル出場圏内の6位に浮上、TEAM雷電に0.5ポイント差で上回った。これを受け、多井は「今日でレギュラー終わらないかな…」と本音をぽろり。渋谷ABEMASのレギュラーシーズン通過の命運は、3月27日本日夜に対局を行うTEAM雷電の結果次第となった。

しかし多井の勝利はTEAM雷電に大きなプレッシャーをかけたことに疑う余地はない。レギュラーシーズン最終戦を終え、チームの大黒柱である多井は「セミファイナルに、もし残れたら4人で戦って、松本（吉弘）と日向（藍子）の爆発に期待したいと思います」と力を込めた。

なお、レギュラーシーズン最終日を待たずして滝沢（14勝）が今期新設された最多トップ賞、白鳥の4着回避率1位が確定している。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）5万4900点/＋74.9

2着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）2万3100点/＋3.1

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）7700点/▲25.7

4着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）1万7800点/▲52.3

【3月26日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋697.3（120/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋691.4（120/120）

3位 BEAST X ＋689.7（120/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋179.0（118/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋162.1（118/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲245.9（120/120）

7位 TEAM雷電 ▲246.4（118/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲560.0（118/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲626.7（120/120）

10位 EARTH JETS ▲740.5（120/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）