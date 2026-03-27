J・マルコビッチら出演！ マーティン・マクドナー監督『ワイルド・ホース・ナイン』27年日本公開＆予告解禁
ジョン・マルコビッチ、サム・ロックウェル、スティーヴ・ブシェミらが出演するマーティン・マクドナー監督作『ワイルド・ホース・ナイン』が2027年に日本公開されることが決定。予告映像、ポスタービジュアル、場面写真が解禁された。
【動画】鬼才マーティン・マクドナーが舞台に選んだのは“モアイ像”で知られるイースター島！ 『ワイルド・ホース・ナイン』予告
『スリー・ビルボード』、『イニシェリン島の精霊』で世界を異次元の興奮へと導いた鬼才マーティン・マクドナーが、三たびオリジナル脚本＆監督でサーチライト・ピクチャーズとタッグを組んで贈る本作。
舞台は1973年のチリ軍事クーデター直前のこと。CIAの局長MJ（スティーヴ・ブシェミ）の命令により、エージェントのクリス（ジョン・マルコビッチ）とリー（サム・ロックウェル）はチリの首都サンティアゴからイースター島へと派遣される。
島を象徴する石像に囲まれ、長年パートナーを組んできた二人がそれぞれの暗い過去や現在進行中の陰謀と格闘する中、クリスが反体制派の二人の学生（マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラス）と築いた新たな絆が、この孤立した楽園への旅を思わぬ方向へと導いていく。
CIAのエージェントに迫り来る、想像もつかない危機とユーモラスかつ謎に満ちた展開は、どんな運命を引き寄せるのか―？
出演は、2度のアカデミー賞（R）ノミネートを誇るジョン・マルコビッチ、『スリー・ビルボード』でアカデミー賞（R）助演男優賞を受賞したサム・ロックウェルに加え、名監督たちから愛され続ける最高の個性派俳優のスティーヴ・ブシェミが参加。
さらに、南米を代表する名優マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラスと共に、熱狂的なファンを持つ個性派ミュージシャンであり、俳優としてもジム・ジャームッシュ作品の常連として知られるトム・ウェイツ、90年代のリチャード・リンクレイター、ハル・ハートリー、グレッグ・アラキ作品のヒロインとして“インディペンデント映画の女王”と呼ばれ、いまなお幅広く活躍し続けるパーカー・ポージーの出演が明かされている。
“モアイ像”で知られる世界で最も有名な孤島、イースター島（ラパ・ヌイ）が舞台の本作。予告映像とポスタービジュアルでもモアイ像の姿が映し出されており、意表をつくロケーションのもと、豪華キャストが勢ぞろいしている。
映画『ワイルド・ホース・ナイン』は、2027年日本公開。
【動画】鬼才マーティン・マクドナーが舞台に選んだのは“モアイ像”で知られるイースター島！ 『ワイルド・ホース・ナイン』予告
『スリー・ビルボード』、『イニシェリン島の精霊』で世界を異次元の興奮へと導いた鬼才マーティン・マクドナーが、三たびオリジナル脚本＆監督でサーチライト・ピクチャーズとタッグを組んで贈る本作。
島を象徴する石像に囲まれ、長年パートナーを組んできた二人がそれぞれの暗い過去や現在進行中の陰謀と格闘する中、クリスが反体制派の二人の学生（マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラス）と築いた新たな絆が、この孤立した楽園への旅を思わぬ方向へと導いていく。
CIAのエージェントに迫り来る、想像もつかない危機とユーモラスかつ謎に満ちた展開は、どんな運命を引き寄せるのか―？
出演は、2度のアカデミー賞（R）ノミネートを誇るジョン・マルコビッチ、『スリー・ビルボード』でアカデミー賞（R）助演男優賞を受賞したサム・ロックウェルに加え、名監督たちから愛され続ける最高の個性派俳優のスティーヴ・ブシェミが参加。
さらに、南米を代表する名優マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラスと共に、熱狂的なファンを持つ個性派ミュージシャンであり、俳優としてもジム・ジャームッシュ作品の常連として知られるトム・ウェイツ、90年代のリチャード・リンクレイター、ハル・ハートリー、グレッグ・アラキ作品のヒロインとして“インディペンデント映画の女王”と呼ばれ、いまなお幅広く活躍し続けるパーカー・ポージーの出演が明かされている。
“モアイ像”で知られる世界で最も有名な孤島、イースター島（ラパ・ヌイ）が舞台の本作。予告映像とポスタービジュアルでもモアイ像の姿が映し出されており、意表をつくロケーションのもと、豪華キャストが勢ぞろいしている。
映画『ワイルド・ホース・ナイン』は、2027年日本公開。