◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場した開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発し、初回は無失点の好発進を切った。

先頭のマルテは２球で追い込み、フルカウントまで粘られるも１０球目のスプリットで空振り三振。続くキャロルも２球で追い込み、３球目はストライク判定も「ＡＢＳ」によってボール判定に覆った。それでも左飛に打ち取った。ペルドモには右前安打を浴びたが、４番・モレノの打席でペルドモが飛び出して山本が二塁に送球してタッチアウトにした。

２年連続でメジャー２度目となる開幕投手。昨季は５回３安打１失点で勝利投手になった。２年連続で開幕戦白星となれば、日本人投手史上初の快挙となる。現役選手でも昨年から２年連続での開幕戦先発＆勝利の権利を持っているのは山本だけだ。ＷＢＣにも出場し、オープン戦は３登板で２勝無敗、防御率２・７９と調子を上げてきている。

ロバーツ監督も試合前には「彼がいつもやっていることをするだけだ。カウントを有利にして、持ち球のすべてを使ってチームを勝利に近づけて、マウンドで戦って欲しい。（ＷＢＣに出場したためキャンプで）たしかに彼を多く見てきたわけではないが、彼が準備万端であると知るには十分なサンプルがあると思う」と期待を込めていた。

２４、２５年は球団史上初めてワールドシリーズを２年連続で制したドジャース。この日は昨季の２連覇を記念して金色をあしらったユニホームを着用した。球団史上初で、ナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ３連覇を狙う戦い、レギュラーシーズン１６２試合がいよいよ幕を開けた。