ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが、Frankies Bikinis（フランキーズ・ビキニ）とのコラボレーションコレクションを披露する。

3月27日（以下、日本時間）、米ビーチウェア＆ライフスタイルブランドのフランキーズ・ビキニは、ジェニーとのコラボコレクション『JENNIE x Frankies Bikinis』の発売を予告した。

今回の『JENNIE x Frankies Bikinis』コレクションは、ジェニーならではの独自の美的センスと、フランキーズ・ビキニ特有のカリフォルニアの感性が融合したプロジェクトだ。特に制作の全過程にジェニーのスタイルが色濃く反映されており、スイムウェアを中心に多彩なラインアップで構成されている。

ジェニーは今回のコラボについて「私が好きな夏の瞬間を思い浮かべながら制作した。シンプルでありながら愛らしく、どこでも気軽に着られるような雰囲気を込めたかった」とし、「スイムウェアを日常でも自然にスタイリングできるように『swim-to-street』を思い描きながら取り組んだ」と説明した。