◇「イランからの贈り物はホルムズでのタンカー10隻通過許可」

トランプ大統領は24日、イランから受け取ったとした「大きな贈り物」について、イランがこれまで事実上封鎖してきたホルムズ海峡で10隻のタンカー通過を許可したことだと明らかにした。

同氏は「イランは8隻の大型タンカーが海峡中央を横断することを認めると言い、私は『われわれは適切な相手と交渉しているようだ』と述べた」とし、「その後、彼らは自らの発言の一部について謝罪し、さらに2隻を通過させるとした。結果として10隻になった」と語った。

トランプ大統領はホルムズ海峡の安全確保に向けた軍事作戦への参加要請に消極的な反応を示した北大西洋条約機構（NATO）に対しても重ねて強い失望を示した。「われわれはNATOに非常に失望した」とし、「必ずしも支援する必要はないが、そうしなければわれわれはそれを記憶にとどめる。決して忘れない」と述べた。

◇特使「協議案、イランに伝達…『可能』の強い兆候」

閣議には、トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏とともに、米政府代表としてイランと核交渉を行ってきたスティーブ・ウィトコフ中東特使も出席した。ウィトコフ特使は15項目の実行内容で構成された終戦協議案を仲介国パキスタンを通じてイランに伝達した事実を確認し、「イランにとって今が転換点であり、これ以上良い選択肢はないとわれわれが納得させられるか、まもなく分かるだろう。われわれはそれが可能であるという強い兆候を得ている」と述べた。

その根拠については、敏感な外交的議論でありトランプ大統領が具体的条件の機密保持を指示していることを理由に、明らかにしなかった。ただし「イランは21日のトランプ大統領の強力な警告以降、打開策を模索しており、平和提案に耳を傾けるという大統領の意思は前向きに受け止められた」と付け加えた。

ピート・ヘグセス国防長官は、今回の戦争が8年に及んだイラク戦争と同様の様相を帯びているとの一部の批判を意識したかのように「今回の作戦は『終わりなき戦争』ではない」とし、「イランの軍事能力を破壊し、決して核兵器を保有させないという明確な目標を持つ決定的な軍事作戦だ」と主張した。これに先立ちウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は前日、今回の戦争が「終わりなき戦争」と批判されたイラク戦争と同様の泥沼に陥りつつある初期兆候が現れていると報じていた。