イランとの戦闘が続く中、アメリカは15項目の停戦条件を提示。これに対し、イランも5つの条件を示しました。双方が重視する課題や、対立するポイントを専門家に聞きました。アメリカ側は手応えを感じているようですが、交渉には難しい点もありそうです。

■米側の条件、大きく5つに分類

藤井貴彦キャスター

「停戦に向けてアメリカが提示したとされる15の条件と、イランが求める5つの条件。ポイントはどこなのでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「アメリカが提示したとされる15の条件について、アメリカ政治に詳しい明海大学の小谷哲男教授によると、大きく5つに分類できます。核開発の停止・弾道ミサイルの開発制限・ホルムズ海峡の開放・代理勢力への支援停止・経済制裁の撤廃となっています」

■イラン側、要求を米へ正式に伝達？

小栗委員

「新たに発表されたイランが戦闘終結のために示した5つの条件は、ホルムズ海峡の主権・侵略と暗殺の完全停止・再び攻撃を受けない保証・賠償金の支払い・親イラン勢力への攻撃停止です」

「こうした要求をイラン側はアメリカ側に対して正式に伝えたと、イランメディアが報じました。こうした条件を見比べると、真っ向から対立しているのはホルムズ海峡についてです」

「アメリカはホルムズ海峡を開放するよう求める一方、イラン側はホルムズ海峡の主権の行使、つまりホルムズ海峡をイランの領海だとして通過する船にも通航料を徴収することなどを求めています」

「小谷教授は、アメリカ側はこのホルムズ海峡の開放を最優先課題として考えていると話しています」

藤井キャスター

「イラン側は、特にどの条件を重視しているのでしょうか？」

小栗委員

「中東情勢に詳しい慶応大学の田中浩一郎教授によると、侵略と暗殺の完全停止、そして再び攻撃を受けない保証、つまり停戦ではなくて終戦を約束するよう求めていることがあります。もう1つ、賠償金の支払いが特に譲れない条件だと指摘しています」

「ただ賠償金の支払いについては、小谷教授によると、アメリカ側は賠償金という形は難しいかもしれないが、制裁で差し押さえた資産の解除はしてもよいと考えているようで、この点については折り合う可能性があるかもしれません」

■米側に手応え？…やりとりで何が

藤井キャスター

「一連のこうしたやりとりの中で、アメリカ側としては何らかの手応えは感じているのでしょうか？」

小栗委員

「どうもそのようです。25日、トランプ大統領は『イランから贈り物が届いた』と記者団に話しました。小谷教授は『アメリカは交渉に向けたやりとりの中で、非公式ながらイラン側から前向きともとれる発言があったとみているようだ』と話しています」

「具体的にはイラン側が22日、『敵対行動をしていない国の船舶などはホルムズ海峡を通過させる用意がある』と国連に伝えたことを挙げています」

「これをアメリカ側は誠意をみせたと受け止めていて、これによってイランの交渉役とされるガリバフ国会議長が実権を握っていることを確認したと、小谷教授は指摘しています」

■米とイランの協議、実現は不明

藤井キャスター

「今週の後半にもアメリカ側が協議を呼び掛けているということで、あまり日数がありませんが、話し合うことはできるのでしょうか？」

小栗委員

「そもそも協議が実現するのかどうかは明らかになっていませんが、小谷教授は少なくともアメリカ側は、イラン側が求めているバンス副大統領の参加について準備をしているということです」

「ただ田中教授は、『イランとしては交渉するにしても終戦するにしても、もう1つの当事国であるイスラエルも加わるか、もしくはアメリカ側がイスラエルの意見も代表しているとイラン側に言わない限りは、停戦交渉は難しいとみている』と指摘しています」

（3月26日『news zero』より）