「ポーランドは相当危険なチームだ」ヨケレス大爆発のスウェーデン、決勝を前に最大警戒！日本の相手はどっちになる!?【欧州予選PO】
あくまで、まだ第一関門だ。
現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフ・パスBの準決勝で、スウェーデンはウクライナとスペインで対戦。３−１で快勝し、２大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。
頼れるエース、ヴィクトル・ヨケレスが６分、51分、73分にゴール。その後、90分に代表デビュー戦のマトヴィー・ポノマレンコに１点を返されたとはいえ、危なげなくウクライナを退けた。
31日に行なわれるポーランドとの決勝も勝てば、今夏のW杯において、日本、オランダ、チュニジアがいるグループFに入る。
欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、昨年10月からスウェーデンの監督を務めるグレアム・ポッターは試合後、次のように語った。
「チームにとって大きな前進だ。トップクラスの相手に対して見せた姿勢は、素晴らしかった。皆で団結して戦い、本当に良かった。ヨケレスは圧巻だったね。チームの最前線の守備を担い、献身的にプレーしてくれた」
中４日で迎える大一番。以前にブライトン、チェルシー、ウェストハムを率いたイングランド人指揮官はポーランド戦を前に、「火曜の夜に信じられないほどの挑戦が待ち受けている」と強い覚悟を示した。
「選手たちは、遠征してきてくれたファンと共に勝利を祝え、喜びと満足感に満ちている。しかし、火曜に重要な試合が控えているため、祝う余裕はあまりない点もみんな理解している。万全のコンディションで臨めるよう、回復しなければならない。
ポーランドは手強い相手であり、相当危険なチームだ。自分たちのフットボールに集中する必要があり、適切な準備をするのは難しいだろう。私はポーランドのフットボールを大いに尊敬している。彼らは素晴らしいメンタリティと強い決意を持っており、間違いなく我々に苦戦を強いるだろう。彼らは素晴らしいチームだ」
スウェーデンとポーランド。森保ジャパンが北中米W杯のグループステージ最終節で相まみえるのは、一体どちらになるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈！鮮烈！アーセナルFWのゴール！
現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフ・パスBの準決勝で、スウェーデンはウクライナとスペインで対戦。３−１で快勝し、２大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。
頼れるエース、ヴィクトル・ヨケレスが６分、51分、73分にゴール。その後、90分に代表デビュー戦のマトヴィー・ポノマレンコに１点を返されたとはいえ、危なげなくウクライナを退けた。
欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、昨年10月からスウェーデンの監督を務めるグレアム・ポッターは試合後、次のように語った。
「チームにとって大きな前進だ。トップクラスの相手に対して見せた姿勢は、素晴らしかった。皆で団結して戦い、本当に良かった。ヨケレスは圧巻だったね。チームの最前線の守備を担い、献身的にプレーしてくれた」
中４日で迎える大一番。以前にブライトン、チェルシー、ウェストハムを率いたイングランド人指揮官はポーランド戦を前に、「火曜の夜に信じられないほどの挑戦が待ち受けている」と強い覚悟を示した。
「選手たちは、遠征してきてくれたファンと共に勝利を祝え、喜びと満足感に満ちている。しかし、火曜に重要な試合が控えているため、祝う余裕はあまりない点もみんな理解している。万全のコンディションで臨めるよう、回復しなければならない。
ポーランドは手強い相手であり、相当危険なチームだ。自分たちのフットボールに集中する必要があり、適切な準備をするのは難しいだろう。私はポーランドのフットボールを大いに尊敬している。彼らは素晴らしいメンタリティと強い決意を持っており、間違いなく我々に苦戦を強いるだろう。彼らは素晴らしいチームだ」
スウェーデンとポーランド。森保ジャパンが北中米W杯のグループステージ最終節で相まみえるのは、一体どちらになるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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