【ひらがなクイズ】1分で挑戦してみよう！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「縁起がいい置物」
懐かしい響きを持つ言葉や、日常の風景を形作る言葉。そんな「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、商売繁盛のシンボル、人生の節目を彩る言葉、さらに銀幕の世界を指す表現など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ん
まね□□こ
□□ま
か□□
ヒント：店先などで手でお客さんを呼び入れるような姿をした、幸運を招く置物といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きねん（記念）
まねきねこ（招き猫）
きねま（キネマ）
かきね（垣根）
記憶を刻む「記念（きねん）」、幸運を呼ぶ「招き猫（まねきねこ）」、銀幕の世界を指す「キネマ（きねま）」、そして庭を仕切る「垣根（かきね）」。縁起物からノスタルジックな表現、そして物理的な境界線まで、一見するとつながりのない言葉たちが共通の2文字を介して一つにまとまりました。パズルが解けた瞬間の、点と線が結びつくような知的な快感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、商売繁盛のシンボル、人生の節目を彩る言葉、さらに銀幕の世界を指す表現など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
まね□□こ
□□ま
か□□
ヒント：店先などで手でお客さんを呼び入れるような姿をした、幸運を招く置物といえば？
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↓
↓
↓
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↓
正解：きね正解は「きね」でした。
▼解説
きねん（記念）
まねきねこ（招き猫）
きねま（キネマ）
かきね（垣根）
記憶を刻む「記念（きねん）」、幸運を呼ぶ「招き猫（まねきねこ）」、銀幕の世界を指す「キネマ（きねま）」、そして庭を仕切る「垣根（かきね）」。縁起物からノスタルジックな表現、そして物理的な境界線まで、一見するとつながりのない言葉たちが共通の2文字を介して一つにまとまりました。パズルが解けた瞬間の、点と線が結びつくような知的な快感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)