幸せを呼び寄せる福の置物の名前や古い映画のノスタルジックな呼称など、4つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。語彙の引き出しを広げて、答えを導き出してみましょう。

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懐かしい響きを持つ言葉や、日常の風景を形作る言葉。そんな「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、商売繁盛のシンボル、人生の節目を彩る言葉、さらに銀幕の世界を指す表現など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□ん
まね□□こ
□□ま
か□□

ヒント：店先などで手でお客さんを呼び入れるような姿をした、幸運を招く置物といえば？

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正解：きね

正解は「きね」でした。

▼解説
きねん（記念）
まねきねこ（招き猫）
きねま（キネマ）
かきね（垣根）
記憶を刻む「記念（きねん）」、幸運を呼ぶ「招き猫（まねきねこ）」、銀幕の世界を指す「キネマ（きねま）」、そして庭を仕切る「垣根（かきね）」。縁起物からノスタルジックな表現、そして物理的な境界線まで、一見するとつながりのない言葉たちが共通の2文字を介して一つにまとまりました。パズルが解けた瞬間の、点と線が結びつくような知的な快感を得られたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)