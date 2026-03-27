大谷翔平の「気さくな振る舞い、そして謙虚さ…」 開幕戦前の“粋な計らい”に専門メディアも称賛
大谷が開幕戦前に粋な計らいをした(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平は現地時間3月26日、今季開幕戦となるダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場する。
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地元紙『Orange County Register』のビル・ブランケット記者のXによれば、試合前に大谷がドジャースの各選手のロッカーにギフトバッグを用意し、そこには「開幕おめでとう、目指せ3連覇（スリーピート）！」のメッセージが記されていたという。その中には、「セイコー」の高級腕時計と、ボトルが入っていた。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、そんな大谷について「投打二刀流のスターとしてまさに全盛期の状態で今シーズンを迎えようとしている。投打ともに万全のコンディションを維持しており、そこに豊かな経験値も加わっている」と伝えた。
同メディアは「これまでの経験から、彼は自身の基準から見ても歴史に残るようなシーズンを送るための能力と知識を備えている」とした上で、「彼のストイックな仕事ぶり、気さくな振る舞い、そして謙虚さは、その強い競争心と同じくらい、彼を突き動かす大きな原動力となっている」と、大谷の人間性にも触れ、称賛した。
記事では「そしてこの“日本の至宝”は、いまだ手にしていないサイ・ヤング賞をも、そのトロフィー棚に加えることになるかもしれない」と、投手としてまだ手にしていないサイ・ヤング賞の獲得も期待されている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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