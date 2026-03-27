大谷翔平の「気さくな振る舞い、そして謙虚さ…」　開幕戦前の“粋な計らい”に専門メディアも称賛

大谷が開幕戦前に粋な計らいをした(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平は現地時間3月26日、今季開幕戦となるダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場する。

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地元紙『Orange County Register』のビル・ブランケット記者のXによれば、試合前に大谷がドジャースの各選手のロッカーにギフトバッグを用意し、そこには「開幕おめでとう、目指せ3連覇（スリーピート）！」のメッセージが記されていたという。その中には、「セイコー」の高級腕時計と、ボトルが入っていた。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、そんな大谷について「投打二刀流のスターとしてまさに全盛期の状態で今シーズンを迎えようとしている。投打ともに万全のコンディションを維持しており、そこに豊かな経験値も加わっている」と伝えた。