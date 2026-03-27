俳優の當真あみさんは3月26日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『25ans』（ハースト婦人画報社）の写真を公開し、スタイリッシュなスーツ姿が話題を集めています。（サムネイル画像出典：當真あみさん公式Instagramより）

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俳優の當真あみさんは3月26日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『25ans』（ハースト婦人画報社）に登場した際のバーバリーのスーツ姿を公開しました。

【写真】當真あみの格好いいスーツショット

スーツを着こなす

當真さんは「『#25ans』THE ICONS の写真です。写真のアイテムはBURBERRYのお洋服で、普段こんなかっこいい衣装を着ることがないので、一番お気に入りのカットになりました笑　まだ見てない方はぜひ見てみてください」とつづり、写真を1枚載せています。

ブラウンのスリーピーススーツにストライプシャツ、チェック柄のネクタイを合わせたスタイリッシュなコーディネートです。茶色系でまとめ、落ち着いた印象を受けます。また當真さんは、凛とした表情を見せています。

ファンからは「カッケ〜す。似合うなー」「おお、めっちゃクールですね　素敵すぎ！」「こんな當真ちゃんもアリだね」「いゃあ〜カッコ良すぎるって！」「めちゃくちゃイケメン」と、歓喜の声が続出しました。

女性らしいドレス姿を披露

普段の投稿では女性らしいファッションを披露している當真さん。16日の投稿では劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の舞台あいさつに登場した際の黄色のドレス姿を披露しています。デコルテが見えるすてきなデザインです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)