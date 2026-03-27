「めちゃくちゃイケメン」當真あみ、バーバリーのスーツ姿を披露！ 「いゃあ〜カッコ良すぎるって！」
俳優の當真あみさんは3月26日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『25ans』（ハースト婦人画報社）に登場した際のバーバリーのスーツ姿を公開しました。
【写真】當真あみの格好いいスーツショット
ブラウンのスリーピーススーツにストライプシャツ、チェック柄のネクタイを合わせたスタイリッシュなコーディネートです。茶色系でまとめ、落ち着いた印象を受けます。また當真さんは、凛とした表情を見せています。
ファンからは「カッケ〜す。似合うなー」「おお、めっちゃクールですね 素敵すぎ！」「こんな當真ちゃんもアリだね」「いゃあ〜カッコ良すぎるって！」「めちゃくちゃイケメン」と、歓喜の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】當真あみの格好いいスーツショット
スーツを着こなす當真さんは「『#25ans』THE ICONS の写真です。写真のアイテムはBURBERRYのお洋服で、普段こんなかっこいい衣装を着ることがないので、一番お気に入りのカットになりました笑 まだ見てない方はぜひ見てみてください」とつづり、写真を1枚載せています。
ファンからは「カッケ〜す。似合うなー」「おお、めっちゃクールですね 素敵すぎ！」「こんな當真ちゃんもアリだね」「いゃあ〜カッコ良すぎるって！」「めちゃくちゃイケメン」と、歓喜の声が続出しました。
女性らしいドレス姿を披露普段の投稿では女性らしいファッションを披露している當真さん。16日の投稿では劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の舞台あいさつに登場した際の黄色のドレス姿を披露しています。デコルテが見えるすてきなデザインです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)