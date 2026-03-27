実は彼氏に呆れられている「自分へのご褒美」５パターン
仕事や勉強などで何かを達成したあとのお楽しみとして「自分へのご褒美」を設ける人は少なくありません。しかしそれを見ている彼氏は、苦々しい想いを抱いていることもあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「実は彼氏に呆れられている『自分へのご褒美』」をご紹介します。
【１】どうせあとで後悔するクセに…「甘いものをドカ食いする」
「『今回だけは特別だから』と思いっきりカロリーを摂って、あとで『やめときゃよかった』とブツブツ言うのを繰り返してる」（10代男性）など、言い訳しながら甘いものをドカ食いして、彼氏に呆れられるパターンです。食べたあとでウジウジと悔やむのではなく、「ああ満足！」と上機嫌にしていれば、彼氏も文句は言わないでしょう。
【２】そんなに高いの？とびっくりしてしまう…「エステで施術を受ける」
「一回１万円以上もかかると聞いてドン引き…」（20代男性）など、エステに高額なお金を払って、彼氏に呆れられるパターンです。エステだけでなく、マッサージや岩盤浴など「体へのご褒美」に難色を示す男性は少なからずいるものですが、批判するだけで労わりの気持ちが見られないのであれば、モラハラの気を疑ってみてもいいかもしれません。
【３】何度行ったら気が済むんだろう…「テーマパークで遊ぶ」
「小さな子どもじゃあるまいし、キャラクターに肩入れしすぎるのも理解に苦しむ」（20代男性）など、同じテーマパークに繰り返し遊びに行き、彼氏に呆れられるパターンです。彼氏に「俺はもう飽きた」と言われるようであれば、次からは女友達を誘えばいいだけのことなので、何を言われても気にする必要はないでしょう。
【４】指先なんか誰も見ていないのに…「ネイルサロンに行く」
「凝りすぎたネイルにはそこまでしなくても…と思います」（20代男性）など、爪のためにお金を費やして、彼氏に呆れられるパターンです。ムキになって反論するより、「だって爪をキレイにすると気が晴れるんだよー」とニコニコ笑ってみせれば、「女の子ってそういうもんなのかな…」とすんなり納得してもらえるかもしれません。
【５】ほかの持ち物と釣り合いが取れていないから微妙…「ブランド物を買う」
「バッグは高級品なのにパンプスは合皮の安物って、ちぐはぐでおかしい」（20代男性）など、身の丈に合わないブランド物を買い、彼氏に呆れられるパターンです。「バッグだけはブランド品がほしい」「ほかは安物でも、一点は高級品を身に付けたい」といったこだわりがあるのであれば、その旨を彼氏に説明し、あとは堂々としていればいいでしょう。
彼氏に批判されたからといって諦める必要はありません。うまく立ち回ってしたいようにしましょう。（紺野竜平）
【１】どうせあとで後悔するクセに…「甘いものをドカ食いする」
「『今回だけは特別だから』と思いっきりカロリーを摂って、あとで『やめときゃよかった』とブツブツ言うのを繰り返してる」（10代男性）など、言い訳しながら甘いものをドカ食いして、彼氏に呆れられるパターンです。食べたあとでウジウジと悔やむのではなく、「ああ満足！」と上機嫌にしていれば、彼氏も文句は言わないでしょう。
「一回１万円以上もかかると聞いてドン引き…」（20代男性）など、エステに高額なお金を払って、彼氏に呆れられるパターンです。エステだけでなく、マッサージや岩盤浴など「体へのご褒美」に難色を示す男性は少なからずいるものですが、批判するだけで労わりの気持ちが見られないのであれば、モラハラの気を疑ってみてもいいかもしれません。
【３】何度行ったら気が済むんだろう…「テーマパークで遊ぶ」
「小さな子どもじゃあるまいし、キャラクターに肩入れしすぎるのも理解に苦しむ」（20代男性）など、同じテーマパークに繰り返し遊びに行き、彼氏に呆れられるパターンです。彼氏に「俺はもう飽きた」と言われるようであれば、次からは女友達を誘えばいいだけのことなので、何を言われても気にする必要はないでしょう。
【４】指先なんか誰も見ていないのに…「ネイルサロンに行く」
「凝りすぎたネイルにはそこまでしなくても…と思います」（20代男性）など、爪のためにお金を費やして、彼氏に呆れられるパターンです。ムキになって反論するより、「だって爪をキレイにすると気が晴れるんだよー」とニコニコ笑ってみせれば、「女の子ってそういうもんなのかな…」とすんなり納得してもらえるかもしれません。
【５】ほかの持ち物と釣り合いが取れていないから微妙…「ブランド物を買う」
「バッグは高級品なのにパンプスは合皮の安物って、ちぐはぐでおかしい」（20代男性）など、身の丈に合わないブランド物を買い、彼氏に呆れられるパターンです。「バッグだけはブランド品がほしい」「ほかは安物でも、一点は高級品を身に付けたい」といったこだわりがあるのであれば、その旨を彼氏に説明し、あとは堂々としていればいいでしょう。
彼氏に批判されたからといって諦める必要はありません。うまく立ち回ってしたいようにしましょう。（紺野竜平）