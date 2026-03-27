◆フィギュアスケート ▽世界選手権 第２日（２６日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）

ペアのフリーが行われ、ＳＰ５位から出た長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が１３９・５８点、合計２０９・１３点で４位入賞を果たした。フリーと合計で自己ベストを更新し、五輪、世界選手権を通じて初の入賞。来季の日本勢の出場枠「２」も確保した。

冒頭にサイドバイサイドの３回転ループ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―ダブルアクセルの連続ジャンプを成功。続く３回転トウループも降りると、スローの３回転ループ、３回転サルコーも着氷させ、演技をまとめた。２人は笑顔で抱擁を交わし、ハイタッチ。フリーは３位の得点をマークし、森口は右拳を突き上げた。

初出場した２月のミラノ五輪では、ＳＰでミスが出てフリーに進めず。「全ての努力が無駄になってしまった」と、一時は失意を味わった。それでも「次の五輪に絶対つながる」と前を向き、「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組の史上初の金メダルにも刺激。憧れのペアが出場を辞退し臨んだ大一番で、表彰台に迫る躍進をみせた。