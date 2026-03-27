◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日午前９時３０分開始予定）、シーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。大谷は日米通じて自身初となる開幕戦の本塁打に期待がかかり、山本は日本人投手では史上初となる２年連続開幕戦白星を狙う。

開幕戦とあって、試合前にはセレモニーが行われた。ベンチ入りメンバーは１人ずつセンターから青色のカーペットを歩いて登場。佐々木朗希投手（２４）も大きな拍手を浴びていた。ベンチスタートのメンバーがまず紹介されると、ロバーツ監督が登場。そこからスタメンの１番・大谷から順番に紹介された。だが、「４番・一塁」に入ったフリーマン、「９番・二塁」に入ったロハスが名前をコールしても登場せず。司会者が名前をもう一度呼び直すなど、本拠地は困惑に包まれた。

だが、これは演出。その後場内の大型ビジョンでフリーマンとロハスが登場した映像が流されると、青い車に乗って２人は２４年と２５年のチャンピオントロフィーを一つずつ持って登場し、大歓声が巻き起こった。

トレーナーや通訳などの裏方も名前を呼ばれて、山本をサポートする矢田修氏も「オサム・ヤダ！」と紹介されていた。