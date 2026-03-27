◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京・芝１２００メートル）

出走馬１８頭の枠順が、３月２７日午前に決定した。２３年からこのレースで３年連続で２着のナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は７枠１３番に決まった。鞍上は７戦ぶりのコンビとなる浜中俊騎手。１１度目のＧ１挑戦、ラストランで念願のビッグタイトル獲得なるか。 昨年の勝ち馬サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は５枠９番からのスタート。それ以降は勝ち星がないが、今回初コンビを組むクリストフ・ルメール騎手と連覇に挑む。

昨年のＮＨＫマイルＣ勝ち馬のパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は最内の１枠１番。２戦２勝の１２００メートルで、世代交代を狙う。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）パンジャタワー 牡４ ５８ 松山 弘平

（２）ビッグシーザー 牡６ ５８ 西村 淳也

（３）エーティマクフィ 牡７ ５８ 富田 暁

（４）ダノンマッキンリー 牡５ ５８ 高杉 吏麒

（５）ヤマニンアルリフラ 牡５ ５８ 団野 大成

（６）レッドモンレーヴ 牡７ ５８ 酒井 学

（７）ヨシノイースター 牡８ ５８ 田辺 裕信

（８）ウインカーネリアン 牡９ ５８ 三浦 皇成

（９）サトノレーヴ 牡７ ５８ クリストフ・ルメール

（１０）ママコチャ 牝７ ５６ 川田 将雅

（１１）ララマセラシオン 牡５ ５８ 丸田 恭介

（１２）ピューロマジック 牝５ ５６ 北村 友一

（１３）ナムラクレア 牝７ ５６ 浜中 俊

（１４）レイピア 牡４ ５８ 丸山 元気

（１５）インビンシブルパパ 牡５ ５８ 佐々木 大輔

（１６）フィオライア 牝５ ５６ 太宰 啓介

（１７）ペアポルックス 牡５ ５８ 岩田 康誠

（１８）ジューンブレア 牝５ ５６ 武 豊