初代へのオマージュが光る

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）で開催された「大阪オートメッセ2026」は、関西最大級のカスタマイズカーイベントとして知られています。

会場には国内外のメーカーやカスタムビルダーが集結し、多彩な展示が行われました。その中でも、MR.HIRO CAR STUDIOとITALDESIGNが共同で出展した「Honda NSX Tribute by Italdesign」は、多くの来場者の足を止める存在となっており、ネット上でも複数の反響が見られました。

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ホンダ「NSX」といえば、1990年に登場した初代モデルが、日本車として初めて本格的なスーパーカーの領域に踏み込んだ存在として広く知られています。

アルミモノコックボディの採用や、ミッドシップに搭載された「C30A型」3リッターV型6気筒エンジンは、自然吸気ながら280PSという当時の自主規制上限に達する出力を誇り、海外のスーパーカーと肩を並べる性能を実現していました。

その後2005年に一度生産を終了しますが、2016年には大きな進化を遂げた2代目が登場します。

2代目NSXでは、3.5リッターV6ツインターボエンジンに加え、3モーター式ハイブリッドシステム「SPORT HYBRID SH-AWD」を搭載しています。

このシステムは、モーターによるトルク配分を活用することで優れた旋回性能を実現しつつ、ハイブリッドならではの効率性も両立している点が特徴です。こうした技術革新により、NSXは新たな時代のスーパーカーとして再評価されました。

大阪オートメッセ2026に展示されたトリビュートモデルは、そんな歴代NSXへの敬意を形にしたプロジェクトとして2025年に始動しました。

この年は、ホンダのF1初優勝から60周年、初代NSXの販売開始から35周年、さらにル・マン24時間レースでNSXがGT2クラス優勝を果たしてから30周年という、複数の節目が重なる特別なタイミングでもありました。

NSX Tribute by Italdesignは、初代モデルの象徴的なデザインを現代的に再解釈しつつ、2代目の先進的なパワートレインを組み合わせた一台です。

特に印象的なのは、かつてのリトラクタブルヘッドライトを現行の安全基準に合わせてアレンジしたフロントデザインや、ボディと一体化したリアウイングの造形です。

カラーリングもホンダの伝統を意識したホワイトとブラックのツートーンが採用され、エンブレムにはタイプRを象徴する赤バッジが装着されています。

なお、インテリアは展示時点では未完成とされていましたが、購入者の要望に応じてフルカスタマイズが可能になる予定とされています。この点もまた、特別な一台としての価値を高める要素といえるでしょう。

生産台数はわずか10〜15台程度とされており、価格は約100万ユーロ（2026年3月中旬で約1億8382万円）と非常に高額です。

それでも、この希少性とコンセプトに魅力を感じる人は少なくないようです。伝統と革新を同時に体現したこのモデルが、どのような完成形に仕上がるのか、今後の動向にも注目が集まります。

ネット上でもこのクルマに対する反応はさまざまで、「初代の雰囲気がしっかり残っていて感動した」「タイプRのエンブレムがイイ」「リトラクタブル風ライトの再現が面白い」という声がある一方、「ここまでやるなら完全にレトロに振ってほしかった」といった意見もありました。

また、「台数が少なすぎて現実感がない」「内装の完成版が気になる」「これぞ記念モデルという感じがする」といったコメントも投稿されており、多くの人が関心を寄せている様子がうかがえます。