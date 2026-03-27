＜速報＞渋野日向子は5オーバーと出遅れ 勝みなみらが上位でプレー中
＜フォード選手権 初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞“砂漠地帯”で行われる今週の米国女子ツアーは、現在、第1ラウンドが行われている。日本勢はフルメンバーの15人が出場している。
【写真】日本では見られない！ 砂漠のなかにあるコースの景色が斬新
午後組でプレーする渋野日向子は、先ほどホールアウト。前半で3つ落とすと、折り返し直後の10番でダブルボギーを叩く苦しい展開が続いた。その後はパーを並べたものの、5オーバーの暫定141位タイと出遅れた。あすは予選通過を目指す戦いになる。櫻井心那と岩井明愛が「66」で、すでに初日の競技を終了。現時点で首位と6打差の6アンダー・7位タイにつけている。馬場咲希が4アンダー、笹生優花は2アンダー、山下美夢有は1アンダーでこちらもホールアウトしている。原英莉花は1オーバーで2日目に入る。現在プレー中の選手では、勝みなみが6アンダー。古江彩佳、竹田麗央も5アンダーとスコアを伸ばしている。4アンダーの畑岡奈紗、岩井千怜、吉田優利もアンダーパーグループにいる。「60」を記録したリディア・コ（ニュージーランド）が12アンダーの快ラウンドでトップに立っている。2位は11アンダーのキム・ヒョージュ（韓国）、3位が9アンダーのネリー・コルダ（米国）と上位陣は激しいバーディ合戦を繰り広げている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞米女子アリゾナ大会 リーダーボード
渋野日向子は“お姉ちゃん”の優勝に喜びと刺激 「自分も頑張らんと」
吉田優利がずっと取り組む“60ヤードルーティン”のワケ 米本土2戦目へ「すごく大事なとき」
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
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