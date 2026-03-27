「何があかんのや」『100分de名著』公式Xのアカウント閉鎖発表「求められる成果水準に達することができず」に戸惑い
NHK Eテレ『100分de名著』（毎週月曜 後10：25）の公式Xが26日に更新され、公式アカウントを3月末をもって閉鎖すると伝えた。
【写真】「何があかんのや」戸惑いの声も…公式Xアカ閉鎖を発表した『100分de名著』
一度は読みたいと思いながらもなかなか手に取ることができなかったり、途中で挫折してしまったりした古今東西の名著の魅力を100分で紹介する人気番組。ゲストによる解説や、アニメーション、イメージ映像、朗読などなど、さまざまな演出で“名著”の世界に迫る。案内役をタレントの伊集院光さんと、安部みちこアナウンサーが務めている。
Xでは「『100分de名著』公式アカウントは3月末をもって閉鎖することが決まりました」と報告。「現場では必死で運用してきたのですが求められる成果水準に達することができず私どもの力不足を痛感しております」とし、「今後は公式HPの「よくある質問」コーナーで同様の発信を続けていきます。長らく愛顧いただき深く感謝します」と伝えた。
この投稿に「ええ！なぜ？」「成果水準とはどういう基準なのでしょう？」「6万フォロワーもいて何があかんのや」「寂しすぎる」といった戸惑いのコメントが寄せられた。
【写真】「何があかんのや」戸惑いの声も…公式Xアカ閉鎖を発表した『100分de名著』
一度は読みたいと思いながらもなかなか手に取ることができなかったり、途中で挫折してしまったりした古今東西の名著の魅力を100分で紹介する人気番組。ゲストによる解説や、アニメーション、イメージ映像、朗読などなど、さまざまな演出で“名著”の世界に迫る。案内役をタレントの伊集院光さんと、安部みちこアナウンサーが務めている。
この投稿に「ええ！なぜ？」「成果水準とはどういう基準なのでしょう？」「6万フォロワーもいて何があかんのや」「寂しすぎる」といった戸惑いのコメントが寄せられた。