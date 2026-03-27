甲府支局長 中島久美子

子どもも大人も好む甘辛さで人気の一品が甲府市にある。

鶏のもつ（内臓）をしょうゆと砂糖をベースにしたタレで味付けした「甲府鳥もつ煮」だ。２０１０年、ご当地グルメの全国イベントで優勝し、取り扱う飲食店が増えた。

見た目裏切らない濃厚な味わいを堪能

元祖を味わおうと「奥藤本店」を訪ね、定食「甲府鳥もつセット」（１５５０円）を注文した。鳥もつ煮に、そばまたはうどんと半ライス、小鉢、漬けものが付く。

レタスの上に輝く４種のもつは、しっとりしたレバー、歯ごたえあるハツ、さらにコリッとした砂肝、濃厚な味わいのキンカン（生まれる前の卵）。一つずつ口に入れ、食感の違いを楽しむ。

注文の度、新鮮なもつを強火で一気に煮て、まんべんなく照りをつけるという。４代目店主の塩見大造さん（６１）が「コトコト煮や温め直しは、もつが硬くなり味が落ちる」と教えてくれた。

見た目を裏切らず、味が濃い。さっぱりを求め、そばに箸が伸びる。最後に残ったもつを丼にして、タレをご飯に絡める。こってりも堪能できてうれしい。

鳥もつ煮は戦後の食糧難が続く１９５０年頃に誕生した。「捨てられている鶏のもつを料理にできないか」。鶏肉の仕入れ先から相談された２代目店主が「皆のおなかを満たしたい」と応えたという。令和の定食もボリュームたっぷり。温かな心も受け継がれている。

こちらもオススメ…「富士の名水 生フルーツゼリー」

デザートは別腹だ。城下町を再現した商業施設「小江戸甲府花小路」に入る「果実処（どころ） 旬（しゅん）甘（かん）堂（どう）」の看板メニューは「富士の名水 生フルーツゼリー」。山梨県山中湖村の天然水を使ったゼリーは砂糖控えめで、果物の甘さや酸味が引き立つ。一番人気のミックス（６８０円）は宝石箱のようなきらめきが、気分を上げてくれる。頑張った自分へのご褒美にぴったりだ。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

奥藤本店甲府駅前店

甲府市丸の内１の７の４

午前１１時〜午後２時半（ラストオーダー午後２時１５分）、午後５時〜７時半（同午後７時１５分）。木曜定休（祝日は営業）。詳しくはホームページで。

果実処 旬甘堂

甲府市丸の内１の１０の５

午前１１時〜午後５時半。月曜定休（祝日の場合は翌火曜に振り替え）。詳しくはホームページで。