いちじく甘露煮

にかほ市特産のイチジクを砂糖と水あめで煮詰めて甘露煮にした。

イチジクの甘く華やかな香りに、つぶつぶとした独特の食感が楽しい。

水を使わず果汁加え、豊かな風味に

冬が長く厳しい秋田では、イチジクを生食ではなく、保存が利く甘露煮にして食べる文化が根付く。「佐藤勘六商店」は元々酒販店だったが、５０年ほど前から甘露煮を作るようになった。秋に収穫される旬のイチジクを２時間ほど煮詰めて２時間寝かせ、ふっくらと煮上がった実を手作業で袋に詰めていく。

甘すぎずあっさりとした後味ながら、イチジクの豊かな風味が感じられるのは、水を使わず果汁を加えているから。ジャムやリキュール、ドライフルーツなども販売している。

「ヨーグルトやクリームチーズに添えても」

「佐藤勘六商店」代表取締役の佐藤玲さん

「お茶菓子としてそのまま食べても、ヨーグルトやクリームチーズに添えてもおいしいです。秋田の工芸品『わっぱ』を使ったパッケージの商品は、秋田土産としてもオススメです」

お取り寄せ

１箱２００グラム入り７５０円、５００グラム入り１９５０円（ともに税込み、送料別）。注文はオンラインショップで。

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全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。