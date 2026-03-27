脂肪をどんどん燃やす方法とは！？【体脂肪の話】

脂肪をどんどん燃やす！筋肉を鍛えて基礎代謝をアップ！

筋肉がない人ほど太りやすい

基礎代謝とは、人間が安静な状態でその生命活動を続けていくために必要となる最低限度のエネルギーのことです。

30～40歳代の男性は平均1500キロカロリー、女性は約1100キロカロリーと言われ、これは同年代の人が1日に消費する平均的なエネルギー量の60～70%にも相当します。運動中ではなく、安静にしている状態でこれほどのエネルギーを 使っているのは驚きです。

基礎代謝は「若さの目安」とも言われます。若い人ほど基礎代謝が高く、ただ寝ているだけでもどんどんエネルギーを消費しますが、加齢とともに代謝が低下するため、若い頃と同じような食生活を続けていれば、体脂肪が増えていくのは当たり前なのです。

では、中年を過ぎたら粗食にしなければならないのかと言うと、そうではありません。基礎代謝は筋肉を鍛えることで高めることができるのです。

私たちの体は筋肉の収縮によって体を動かし、姿勢を支えています。この筋肉自体が太く大きく育てば、それだけ多くのエネルギーが必要となって代謝もアップするというわけです。逆に言えば、筋肉量が少ない人ほど基礎代謝が低く太りやすい、ということ。

ダイエットをより効果的に行うためにも、年齢相応の筋力をしっかりつけて基礎代謝をアップしましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆