脂肪をどんどん燃やす方法とは！？【体脂肪の話】

脂肪をどんどん燃やす方法とは！？【体脂肪の話】
脂肪をどんどん燃やす！筋肉を鍛えて基礎代謝をアップ！
筋肉がない人ほど太りやすい
基礎代謝とは、人間が安静な状態でその生命活動を続けていくために必要となる最低限度のエネルギーのことです。
30～40歳代の男性は平均1500キロカロリー、女性は約1100キロカロリーと言われ、これは同年代の人が1日に消費する平均的なエネルギー量の60～70%にも相当します。運動中ではなく、安静にしている状態でこれほどのエネルギーを 使っているのは驚きです。
基礎代謝は「若さの目安」とも言われます。若い人ほど基礎代謝が高く、ただ寝ているだけでもどんどんエネルギーを消費しますが、加齢とともに代謝が低下するため、若い頃と同じような食生活を続けていれば、体脂肪が増えていくのは当たり前なのです。
では、中年を過ぎたら粗食にしなければならないのかと言うと、そうではありません。基礎代謝は筋肉を鍛えることで高めることができるのです。
私たちの体は筋肉の収縮によって体を動かし、姿勢を支えています。この筋肉自体が太く大きく育てば、それだけ多くのエネルギーが必要となって代謝もアップするというわけです。逆に言えば、筋肉量が少ない人ほど基礎代謝が低く太りやすい、ということ。
ダイエットをより効果的に行うためにも、年齢相応の筋力をしっかりつけて基礎代謝をアップしましょう。
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆