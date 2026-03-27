お得な株がわかる？！多くの投資家に使われていて株価情報のページに乗っていることが多い指標「ＰＢＲ」とは？【図解 株式投資の話】

ＰＢＲで「お得な株」がわかる！

PBRとは？

次はPBRというテクニカル指標を紹介します。PBRとは「Price Book-value Ratio」の略。日本語にすると「株価純資産倍率」です。株価が1株当たり純資産（BPS）の何倍まで買われているかを見る投資尺度です。

計算式は以下の通りです。

PBR＝株価÷1株当たり純資産（BPS）

先に紹介したPERは、企業の業績をもとに株価水準を測る指標。PBRは企業の資産内容や財務状態をもとに株価水準を測る指標ということです。

企業の資産内容や財務状態に対して、現在の株価が割安か割高かを判断できます。

PBRの基準は1倍です。

「PBRが1を上回る」ということは、「企業の資産が付加価値を生んでいる状態」といえます。

一方、「PBRが1を下回る」ということは、「理論上は株の価値よりも解散価値のほうが高い状態」といえます。解散価値とは株式会社が解散した場合に株主に分配される金額のこと。「事業を継続せずに解散したほうが、株主は儲かる」というのはおかしな現象です。

しかし、PBRが1を下回り、株価が解散価値よりも低いということは、それだけ「投資家にとっては魅力がない企業」ということです。そのため、株価があまり上がらない銘柄も多いといえます。

ただ、投資する際のリスクは小さい（低い）といえます。PBRが1を下回っていて、なおかつ、配当や株主優待のある銘柄に投資するというのもありです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』