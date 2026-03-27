◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日午前９時３０分開始予定）、シーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。大谷は日米通じて自身初となる開幕戦の本塁打に期待がかかり、山本は日本人投手では史上初となる２年連続開幕戦白星を狙う。

大谷は試合前に、ナインにＳＥＩＫＯの腕時計をサプライズプレゼント。現地報道によると１つ４０００ドル（約６４万円）の高級品だといい、「Ｈａｐｐｙ ｏｐｅｎｉｎｇ ｄａｙ！ Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ ｆｏｒ ｔｈｅ ｔｈｒｅｅ−ｐｅａｔ！ Ｓｈｏｈｅｉ Ｏｈｔａｎｉ」（開幕おめでとう！３連覇しよう！ 大谷翔平）とメッセージが添えられていたという。

昨年東京ドームで開幕シリーズに向かう際にはヘッドホンをプレゼントした大谷。チームリーダーらしくなってきた３１歳に、３７歳ベテランのロハスは「このクラブハウスにいる全員が本当に感謝している。彼は自分の立場を利用して、チームメートを助けることにも非常に親切だ。そのことは彼がフィールド上だけでなく、フィールド外でもどのような人間であるかを物語っている。彼はチームメイトを大切にし、ＬＡのコミュニティを大切にしている。我々は非常に多くの異なる場所から集まっているが、あの時計を我々は一生持ち続けるだろうし、世界最高のプレーヤーが２０２６年の開幕戦に時計をくれたことを常に思い出すだろう」と感激。Ｔ・ヘルナンデスも「彼はずっと素晴らしいよ。話好きな男ではなく、あまり多くを語らないが、キャンプ中にフィールドの外で何度か一緒に過ごして楽しんだよ。彼はもの静かだが、時々少しは話すよ」とうれしそうだった。