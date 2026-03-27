『スリー・ビルボード』『イニシェリン島の精霊』のマーティン・マクドナーの新作映画『Wild Horse Nine （原題）』が、『ワイルド・ホース・ナイン』の邦題で2027年に日本公開されることが決定。あわせて予告編とポスタービジュアル、場面写真が公開された。

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『スリー・ビルボード』『イニシェリン島の精霊』に続き、マクドナー監督がオリジナル脚本でサーチライト・ピクチャーズとタッグを組んだ本作。

キャストには、2度のアカデミー賞ノミネートを誇るジョン・マルコビッチ、『スリー・ビルボード』でアカデミー賞助演男優賞を受賞したサム・ロックウェルに加え、スティーヴ・ブシェミが参加。さらに、南米を代表する俳優マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラスと共に、ミュージシャンであり、俳優としてもジム・ジャームッシュ作品の常連として知られるトム・ウェイツ、90年代のリチャード・リンクレイター、ハル・ハートリー、グレッグ・アラキ作品のヒロインとしても知られるパーカー・ポージーが出演する。

舞台は、1973年のチリ軍事クーデター直前のこと。CIAの局長MJ（スティーヴ・ブシェミ）の命令により、エージェントのクリス（ジョン・マルコビッチ）とリー（サム・ロックウェル）はチリの首都サンティアゴからイースター島へと派遣される。 島を象徴する石像に囲まれ、長年パートナーを組んできた2人がそれぞれの暗い過去や現在進行中の陰謀と格闘する中、クリスが反体制派の2人の学生（マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラス）と築いた新たな絆が、この孤立した楽園への旅を思わぬ方向へと導いていく。CIAのエージェントに迫り来る、想像もつかない危機と謎に満ちた展開は、どんな運命を引き寄せるのか。

公開された予告編とポスタービジュアルには、本作の舞台となる孤島、イースター島（ラパ・ヌイ）のモアイ像の姿が映し出されている。

あわせて公開された場面写真には、向かい合うマルコビッチとロックウェルの姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）