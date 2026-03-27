血糖値を上げにくい「和菓子」の食べ合わせをご存知ですか? 【医師解説】

カロリーの数値を知るだけでなく、1日の食生活全体の中でどのように位置づけるかを理解することが大切です。本章では、間食として適切なエネルギー量の目安や、食事全体のバランスを整えながら和菓子を楽しむための調整方法について解説します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

和菓子のカロリー:適切な摂取量の考え方

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

和菓子を楽しむ際には、1日の食事全体の中での位置づけを考えることが大切です。適切な摂取量を知ることで、健康的に甘味を楽しむことができます。

間食として適切なカロリー範囲

一般的に、間食として摂取するエネルギーは1日の総摂取エネルギーの10％程度が目安とされています。成人の場合、1日に必要なエネルギー量は活動量によって異なりますが、おおむね1800～2400kcal程度です。この10％は180～240kcalに相当します。したがって、間食として和菓子を食べる場合は、この範囲内に収めることが望ましいといえます。大福1個やどら焼き1個がちょうどこの範囲に収まるため、適量といえるでしょう。ただし、すでに3回の食事で十分なエネルギーを摂取している場合や、体重管理が必要な方の場合は、さらに控えめにする必要があります。また、間食を摂るタイミングも重要で、食事と食事の間に適度に摂ることで血糖値の急激な変動を避けることができます。

食事全体のバランスを考慮した調整方法

和菓子を食べる日は、他の食事での糖質や総エネルギー量を調整することが大切です。例えば、昼食後に和菓子を食べる予定がある場合は、昼食の主食（ご飯やパン）の量を少し減らす、あるいは夕食で調整するといった工夫が考えられます。また、和菓子を食べた日は、食事全体で野菜や海藻類を多めに取り入れることで、食物繊維の摂取を増やし、血糖値の上昇を穏やかにする効果が期待できます。たんぱく質や脂質もバランスよく摂ることで、満足感を保ちながらエネルギー過多を防ぐことができます。和菓子を楽しむことは、生活の質を高める一つの要素ですが、それが習慣化して毎日のように多量に摂取することは避けるべきです。週に数回、適量を楽しむという姿勢が、健康的な付き合い方といえるでしょう。

まとめ

和菓子は日本の伝統的な食文化であり、適切に楽しむことで生活に彩りを加えることができます。一方で、糖質が多く含まれているため、健康管理においては注意が必要です。本記事で紹介したように、カロリーや糖質、脂質の特徴を理解し、自分の健康状態や目標に合わせて摂取量や頻度を調整することが大切です。特に糖尿病や肥満が気になる方は、医療機関と相談しながら、安全に楽しむ方法を見つけてください。和菓子を完全に避けるのではなく、賢く付き合うことで、心身ともに豊かな生活を送ることができるでしょう。気になる症状がある方や、食生活について不安がある方は、専門医や管理栄養士への相談をおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「健康食品の安全性・有効性情報」

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」