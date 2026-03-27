同点弾→すかさずPK奪取で逆転！ ボリビアが２−１でスリナムに勝ち切る【大陸間PO準決勝】
現地３月26日に各地で北中米ワールドカップのプレーオフが開催。大陸間プレーオフで南米予選７位のボリビアと、北中米カリブ海予選の３次予選で各グループ２位の上位２チームに入ったスリナムが、メキシコのモンテレースタジアムで激突した。
序盤はボリビアがポゼッションで優位に立ち、いくつかのチャンスを作るがモノにできず。32分にはマシューズの決定的なクロスにモンテイロが反応したが、決め切れない。
スリナムも機を見て攻撃に出て、ビッグチャンスを演出するがフィニッシュの精度を欠き、ネットを揺らせない。試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、48分にスリナムが均衡を破る。左サイドからの攻撃で、ピローのシュートは相手にブロックされるが、こぼれ球をファン・ゲルデレンが押し込んだ。
先制を許したボリビアだが、72分に試合を振り出しに戻す。厚みのある攻撃から、パニアグアが絶妙なトーキックシュートを流し込んだ。
その６分後、敵陣ボックス内でゴドイがアベナに倒されてPKを獲得。これをテルセロスが確実に仕留め、ボリビアが逆転に成功する。
その後はスリナムの反撃をシャットアウト。ボリビアが２−１で勝ち切り、イラクとの決勝戦に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
序盤はボリビアがポゼッションで優位に立ち、いくつかのチャンスを作るがモノにできず。32分にはマシューズの決定的なクロスにモンテイロが反応したが、決め切れない。
迎えた後半、48分にスリナムが均衡を破る。左サイドからの攻撃で、ピローのシュートは相手にブロックされるが、こぼれ球をファン・ゲルデレンが押し込んだ。
先制を許したボリビアだが、72分に試合を振り出しに戻す。厚みのある攻撃から、パニアグアが絶妙なトーキックシュートを流し込んだ。
その６分後、敵陣ボックス内でゴドイがアベナに倒されてPKを獲得。これをテルセロスが確実に仕留め、ボリビアが逆転に成功する。
その後はスリナムの反撃をシャットアウト。ボリビアが２−１で勝ち切り、イラクとの決勝戦に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム