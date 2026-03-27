ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、敵地アメリカン・ファミリー・フィールドでのブルワーズ戦に「6番一塁」で先発出場。今季開幕戦でメジャー初アーチを放った。日本選手では、松井稼頭央、城島健司らに続く史上5人目の“開幕デビュー戦本塁打”となった。

■大量ビハインドでも集中力切らさず……

この日「6番一塁」で先発出場した村上は、メジャー初打席で若き剛腕ジェイコブ・ミジオロウスキー投手と対戦。初球98.8マイル（約159キロ）のフォーシームを空振りするも、6球粘って四球で出塁。第2打席も同投手から四球を選び、好機を演出した。

第3打席は一ゴロ。大量ビハインドで迎えた9回表の第4打席、無死走者なしで村上は、相手5番手ジェイク・ウッドワード投手の3球目カットボールを強振。角度31度、速度103.0マイル（約165.7キロ）で舞い上がった打球は、敵地右翼スタンドへ飛び込む飛距離384フィート（約117.0メートル）のメジャー初アーチとなった。

開幕デビュー戦でのキャリア初アーチは、日本選手では松井稼に城島、福留孝介、筒香嘉智に続く日本選手5人目の快挙。メジャー全30球場でスタンドインする文句なしの一発だった。

村上のデビュー戦アーチは、米国のみならず、カナダの大手メディア『Sportsnet』などでも速報で伝えられた。MLB公式のXは、「ムネタカ・ムラカミがメジャー初本塁打となる“ムーンショット”を放った」と投稿。動画を添えて報じている。