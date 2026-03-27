米米CLUBのヒット曲「君がいるだけで」が、石井竜也とタイのミュージシャンたちとのコラボレーションでカバーされて27日、配信リリースされた。

タイからは女性アイドルグループBNK48と歌姫ラムヤイ・ハイトンカムが参加。歌唱では日本語とタイ語が混ざり合い、ユーモラスな表現で生活のモチーフなどが盛り込まれた。サウンドはタイ東北部の伝統的な音楽“ルークトゥン”の要素を取り入れてアレンジしている。

ミュージックビデオは3月上旬にタイで撮影。初めてタイを訪れた石井は着流しスタイル。BNK48はカラフルな衣装でラムヤイは妖艶な魅力を振りまいた。

石井は「国が変わるとこんなにも表現が変わるんだな、という驚きがありました。最初は、タイの民族音楽的な要素が強くなるのかなと思っていたのですが、裏打ちのダンス・ビートをフィーチャーしたポップ・ナンバーに仕上がった」とできあがりに納得の表情。「ラムヤイさんやBNK48の皆さんと一緒に歌えたのもうれしかったですね。中でもラムヤイさんの歌は、僕のメロディーラインに近いものを感じました。時折出る“こぶし”のような表現も、日本の伝統音楽に通じるところがあるように思いました」と撮影を振り返った。