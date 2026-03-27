勉強や仕事以外でスマートフォンを使用する時間を「１日２時間以内」とする「スマホ条例」を定めている愛知県豊明市は２６日、条例の制定に伴い、小中学生と保護者に実施したアンケートの結果を発表した。

デジタル機器使用の開始時期が低年齢化し、学年が上がるにつれて使用時間が長くなっていることや睡眠時間が短くなる傾向が確認されたとしている。

アンケートは、小学校８校、中学校３校の児童生徒計５０３７人を対象に昨年１２月から今年１月、学習用タブレット端末を使って実施し、８５・６％（４３１３人）が回答した。また、未就学児を含む中学生以下の子どもの７８６３人の保護者には２月にメールで実施し、回答率は３１％（２４４１人、兄弟姉妹の複数回答を含む）だった。

児童生徒へのアンケートでは、スマホの余暇使用が１日に２時間以上の割合が低学年で１８％、高学年で３５％、中学生で６５％だった。高学年の約３０％、中学生の約４１％は寝る時間が遅くなり、睡眠時間が７時間以下の中学生は約４６％だった。

一方、保護者へのアンケートで、デジタル機器の使用開始時期が３歳未満だった割合は、中３で８・３％だったのに対し、小１は３０％を超え、年少未満になると４５％となるなど、低年齢化が加速している。スマホの所有状況は、小３で２０％、小６で６７・４％、中３で９２・９％だった。

市に助言する東北大応用認知神経科学センターの榊浩平助教は市を通じ、「長時間使用は子どもの睡眠や精神衛生に悪影響を及ぼしていることが、アンケートでも確認された」とコメントした。