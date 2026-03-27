レバノン南部との国境付近に駐機する戦車＝26日/Jack Guez/AFP/Getty Images

（CNN）イスラエル軍トップのザミール参謀総長は25日、兵士不足と作戦任務の拡大によりイスラエル国防軍（IDF）に極めて大きな負荷がかかっていると閣僚らに警告した。イスラエルの情報筋がCNNに明らかにした。

この件について最初に報じたイスラエルのテレビ局チャンネル13によると、ザミール氏は「IDFが自滅する前に最大の警告を発する」と述べたという。CNNもこの発言を確認した。

イスラエル軍は現在、イラン、レバノン、パレスチナ自治区ガザ地区、シリア、占領しているヨルダン川西岸地区など進行中の戦線を複数抱えている。

軍事活動の拡大によりIDFの兵力はひっ迫が深刻化している。軍は26日、約1万5000人の兵士が不足していることを認めた。

兵士不足は徴兵制度が崩壊しつつある中でのものだ。ネタニヤフ首相率いる政府はユダヤ教超正統派の若者の徴兵を規制する法案を可決しておらず、兵役期間の延長や予備役制度の改革に向けた措置も講じていない。

ザミール氏の前述の発言は、ヨルダン川西岸地区で最近増えている入植者による暴力などを協議した安全保障閣僚会議の中でのもの。

ザミール氏は先週「ここ数週間、民族主義的な犯罪事件が増加している」と述べ、国家機関にこうした事態に対処するよう求めた。

CNNは以前、入植者によるパレスチナ人への暴力行為が戦時中に急増したことを受け、IDFが大隊をレバノンに接する北部からヨルダン川西岸地区へと配置転換したと報じた。