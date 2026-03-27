こういうの探してたーーーッッ！！【3COINS】浮かせてスッキリ♡「洗面所収納」

歯ブラシ、ヘアブラシ、ドライヤー等、いろいろな物がごちゃごちゃと置かれがちな洗面所。片付けたくても、すぐに散らかってしまう……と、悩んでいる人もいるのではないでしょうか。今回は、そんな人におすすめしたい、【3COINS（スリーコインズ）】の「洗面所収納」をピックアップ。洗面所をすっきり片付けられそうな収納グッズをご紹介します。洗面所を整えて、気分をリフレッシュしてみませんか。

コードもまとまるドライヤーホルダー

洗面所で使うドライヤーは、置き場所に困るもの。3COINSに登場した「マグネットドライヤーホルダー」を使えば浮かせる収納が可能になるはず。マグネットの入った接着面が広く、しっかりとくっつけられ、ズレたり落ちてきたりしにくそうです。耐荷重は約1kgで、サイドにコードを掛けておけるフック付き。カラーは、チャコールグレーと、ブルー、ホワイトの3色。販売価格は\330（税込・セール価格）です。

歯磨き粉も入れられるのが◎

洗面所のごちゃごちゃ感の原因になりがちな歯ブラシも、「マグネット歯ブラシホルダー」を使えばすっきりと使いやすく収納できるかも。ホルダー内は、3つに仕切られていて、歯ブラシ2本と歯磨き粉をまとめて収納できます。底の部分は穴があり、水や湿気が抜ける仕様です。こちらも、マグネットになった接着面が広く、壁にしっかり取り付けられそう。カラーはチャコールグレー、ブルー、ホワイトの3種類。\165（税込・セール価格）なので、気になる人は急いでチェックを。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A