◇W杯欧州予選プレーオフB組準決勝 スウェーデン 3―1 ウクライナ（2026年3月26日 スペイン・マニセス）

スウェーデンがウクライナに3―1で快勝し、決勝進出を決めた。FWヨケレスが開始6分に先制点。後半6分にも加点してリードを広げ、同28分にはPKを決めてハットトリックを達成。終了間際に1点を返されたが、3―1で準決勝を突破した。

スウェーデンは欧州予選で白星なしの2分け4敗と極度の不振に見舞われてB組最下位に低迷。欧州ネーションズリーグの成績でプレーオフに滑り込んだ。ヨケレスも予選無得点に終わり、昨夏から加入したアーセナル（イングランド）では調子が上がらずに批判を浴びたが、年明け以降はコンディションを上げて公式戦20試合で9得点と復調。スウェーデンの地元メディアによれば、試合後に「（勝利には）大きな意味がある。我々にとって極めて重要な試合だったし、勝てたことは非常に重要」と満足げに語ったという。「これ以上は望めないか？」と問われると「今日はね。でも、火曜日（31日）にはもっと良くなるかも」と続けた。

31日の決勝はポーランドと対戦が決定。勝てば本大会1次リーグでF組に入り、6月25日の第3戦で日本と顔を合わせる。「火曜日にまたハットトリック？悪くないね」とヨケレス。2大会ぶりのW杯出場が懸かる一戦に向けて手応えをつかんだ。