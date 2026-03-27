赤ちゃん犬が秘密の抜け穴を通って立ち入り禁止エリアに現れたので、通れないように塞いだら…？

赤ちゃん犬の自由でお茶目な行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「賢いねｗ」「笑ってしまいました」といった声が寄せられています。

【動画：いつも脱走してしまう大型犬の赤ちゃん→クッションで道を塞いだ結果…予想外の『可愛すぎる展開』】

赤ちゃん犬が棚の中から登場

YouTubeチャンネル「こーる君たち」に投稿されたのは、生後2ヶ月のゴールデンレトリバー「るこる」君のお茶目な行動です。

飼い主さんはるこる君がお家にやってきてから、部屋の家具の位置を調整することで、自由に動き回れるスペースを制限していたそう。

ところがある日、るこる君は秘密の抜け穴を通って脱走し、立ち入り禁止エリアのソファの上にひょっこり出てきてしまったとか。

その秘密の抜け穴とは、パソコンデスクの下の背板のない棚。棚の中は決して広くはありませんが、るこる君はまだ体が小さいので余裕で通り抜けられるようです。

クッションで塞いだら…

飼い主さんはるこる君が棚の中を通れないように、クッションで塞いでおくことに。それでも諦めずに、クッションと棚の隙間にお顔を突っ込むるこる君。しかしさすがに狭くて通り抜けられず、不貞腐れたようなお顔に…。

その後、るこる君は棚にお顔を突っ込んだままお昼寝を始めたそう。どうやら棚の中は居心地が良くて、たとえ秘密の抜け穴として使えなくてもお気に入りの場所のようです。

そして途中でクッションと棚の隙間にグイグイと体をねじ込んだらしく、気づいたら全身が隙間にすっぽり挟まった状態で寝ていたとか。お茶目で可愛い姿に、思わず笑ってしまいます。

結局、脱走に成功！

しばらくして飼い主さんが、ふとソファの方を見てみたら…？なんとるこる君がソファの上に座って、得意げなお顔をしていたとか！

全く反省せずに自由奔放に振る舞い、最終的には脱走を成功させたるこる君。やること全てが愛おしくて、何をされても笑って許せてしまいますね。

この投稿には「なかなかのツワモノですね」「挟まってる姿は最高に癒されましたｗ」「可愛い脱走、怒れないですよね！」といったコメントが寄せられています。

投稿から数年が経った今、るこる君は成長してすっかり大きくなっていますが、自由で無邪気なところは変わっていないそう。可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「こーる君たち」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「こーる君たち」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。