Threadsで話題になっているのは、ある条件下で別の動物になってしまうわんこの姿。その姿は記事執筆時点で65万回を超えて表示されており、「そんなバカな…と思ったのにやられたw」「ギャップで落ちました」「愛おしくって沼超えて湖」などのコメントの他、2万8000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『カッコイイ横顔の犬』を撮影→角度を変えてみた結果…まさかの『違う動物に変化する光景』】

日本スピッツの横顔にキュン♡

Threadsアカウント「com.a.8」の投稿主さんは、日本スピッツ犬の『ぽてち』ちゃんの日常を紹介しています。今回は、ぽてちちゃんをさまざまな角度から撮影してみたそう。角度によって変わる印象をみんなに見せたい…との思いからでした。

まず紹介されたのは、ぽてちちゃんの横顔です。日本スピッツの特徴といえば、真っ白な毛としゅっとした輪郭。横から見たぽてちちゃんは、鼻筋がすらりと伸びたイケメン顔！端正でクールなイメージのわんこになるといいます。

真正面から撮ってみたら…！？

次は、真上から見たぽてちちゃん。日本スピッツらしい三角形の立耳、フサフサの長い尻尾が際立ち、どこかミステリアスな雰囲気に。キツネのような神々しい姿は、「これもまた日本スピッツらしい…」と思わせるほど魅力的！

最後に、真正面から撮影してみると…。

今までの印象が一転、なぜか「アザラシ」のような顔になってしまいました！その原因は、ぽわんと丸い垂れ目、口周りの黒さ、そして耳がまったく見えなくなることでしょう。真っ白フワフワの塊に黒丸が3つあるだけのぽてちちゃんは、完全にアザラシに見えてしまうようです。

見事に七変化する姿に、思わず感嘆してしまいます♪

この投稿には、「想像以上にアザラシで笑いました」「想像の250倍アザラシだった」「それにしてもふわふわイケメン」など、多くのコメントが寄せられています。

いろんな姿に変わるぽてちちゃん

ぽてちちゃんを写真に撮ると、驚くほど毎回イメージが変わるのだとか。ぐるりと丸まって寝ているときは、ミステリアスなキツネさん。リラックスしてあくびをしているときは、あどけない子犬さん。

そして、お風呂に入ったときは…。顔以外が濡れそぼり、らっこさんのような姿に。毛量が目立たなくなった分、目の丸さが際立つのかもしれません。これからもたくさんの可愛い姿を見せてほしいですね！

Threadsアカウント「com.a.8」には、他にもぽてちちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「com.a.8」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。