「思い出の一台」を再現したプラモデル！

自民党の鈴木貴子衆議院議員は2026年3月22日（日）、高市早苗総理大臣への誕生日プレゼントとして、トヨタ「スープラ」のプラモデルを贈呈したとXに投稿しました。

【完成度スゴっ！】これが「さなえスープラ」を手にした高市総理です（動画を見る）

高市総理は無類のクルマ好きであり、かつてはスポーツカーの1991年型トヨタ「スープラ」（JZA70型）を所有していたことでも知られています。高市氏が愛用していた白いスープラは、2022（令和4）年に奈良トヨタグループによってレストアを受けており、現在は奈良トヨタが運営する自動車博物館「まほろばミュージアム」（奈良市）にて展示されています。

今回、鈴木議員がサプライズでプレゼントしたのは、高市氏の愛車を1/24サイズで再現したプラモデルの完成品です。

高市氏はモデルカーを見ると「えーーー！」と驚き、ナンバーや内装のカラーリングなどまで忠実に再現された仕上がりに「全部当時の……私の特注版通りなんだよ。すごいよ」と感動のコメントを述べました。

また、鈴木氏はXの投稿において「高市総理にびっくり大作戦!! ついにお渡しすることが出来ました!! 見た瞬間、『これ私の！』って気づかれた様子でした」と記し、モデルカーを製作した北海道釧路町のホビーショップ「くしろベース」にも感謝の意を表しました。

鈴木氏が投稿した動画には多くの反響が寄せられ、「これは嬉しいだろうなぁ」「作った人凄いです」「いい仕事するなぁ」「鈴木広報本部長、最高です！」「びっくり大作戦成功ですね」などのコメントが集まっています。

また、製作者の「くしろベース」の代表も鈴木氏の投稿に「このような形で作品を見ていただけたことを大変光栄に思います」と返信でコメントしています。