タレントのぺえが、1年半にわたり共演してきた女芸人の“変貌”を絶賛した。

3月26日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が最終回を迎えた。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組冒頭、最終回の告知とともに1年半の歩みを振り返った一同。ぺえは、RIHOと2人で「1ヶ月のお試し」として始まった番組が、稲田の加入を経てここまで続いてきたことに感慨深げな様子を見せた。そんななか、ぺえは「一番見てきて気になったのは、稲田さんがすっごく綺麗になっていくの」と告白。過去の出演シーンがダイジェストで流れるなど、感動的なムードに包まれた。

しかし、VTRが終わるとスタジオはまさかの静まり返った状態に。ぺえが「……そんなことない？ シーンとしてるわ」と戸惑うと、稲田も「共感ゼロやん。やめて、恥ずかしい」と自らツッコミ。スタッフ陣からも同意が得られないという「地獄」のような展開に、ぺえは「正直すぎない？ みんな。今日で終わるっつーのにさ」と苦笑いし、最後まで番組らしい毒気のある笑いを誘った。