◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝（２６日）

Ｗ杯出場４枠を懸けた欧州プレーオフの準決勝８試合が各地で行われた。

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８チームの決勝進出が決まったと同時に、８チームのＷ杯出場の夢が絶たれた。

勝者が日本と同組となるパスＢでは、ウクライナがスウェーデンに１―３で敗戦。０６年ドイツ大会以来、２度目の夢舞台出場はならなかった。アルバニアはポーランドに先制するも、１―２で散り初出場を逃した。

北アイルランドはイタリアに０―２に屈し、敗退。ウェールズはボスニア・ヘルツェゴビナに１―１で迎えたＰＫ戦の末に敗れ、涙をのんだ。ルーマニアはトルコに０―１で敗れた。

スロバキアは後半に３失点し、コソボに３―４で惜敗。北マケドニアはデンマークに０―４で、アイルランドはチェコに２―２で迎えたＰＫ戦で敗れた。

決勝４試合は３１日に行われる。

◆準決勝結果

▽パスＡ イタリア２―０北アイルランド、ウェールズ１―１（ＰＫ２―４）ボスニア・ヘルツェゴビナ

▽パスＢ ウクライナ１―３スウェーデン、ポーランド２―１アルバニア

▽パスＣ トルコ１―０ルーマニア、スロバキア３―４コソボ

▽パスＤ デンマーク４―０北マケドニア、チェコ２―２（ＰＫ４―３）アイルランド

◆決勝組み合わせ

▽パスＡ ボスニア・ヘルツェゴビナ―イタリア

▽パスＢ スウェーデン―ポーランド

▽パスＣ コソボ―トルコ

▽パスＤ チェコ―デンマーク