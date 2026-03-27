ウクライナ、ウェールズ、スロバキアなど８チームが涙…Ｗ杯出場逃す ４枠争う決勝は３・３１開催…欧州ＰＯ
◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝（２６日）
Ｗ杯出場４枠を懸けた欧州プレーオフの準決勝８試合が各地で行われた。
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８チームの決勝進出が決まったと同時に、８チームのＷ杯出場の夢が絶たれた。
勝者が日本と同組となるパスＢでは、ウクライナがスウェーデンに１―３で敗戦。０６年ドイツ大会以来、２度目の夢舞台出場はならなかった。アルバニアはポーランドに先制するも、１―２で散り初出場を逃した。
北アイルランドはイタリアに０―２に屈し、敗退。ウェールズはボスニア・ヘルツェゴビナに１―１で迎えたＰＫ戦の末に敗れ、涙をのんだ。ルーマニアはトルコに０―１で敗れた。
スロバキアは後半に３失点し、コソボに３―４で惜敗。北マケドニアはデンマークに０―４で、アイルランドはチェコに２―２で迎えたＰＫ戦で敗れた。
決勝４試合は３１日に行われる。
◆準決勝結果
▽パスＡ イタリア２―０北アイルランド、ウェールズ１―１（ＰＫ２―４）ボスニア・ヘルツェゴビナ
▽パスＢ ウクライナ１―３スウェーデン、ポーランド２―１アルバニア
▽パスＣ トルコ１―０ルーマニア、スロバキア３―４コソボ
▽パスＤ デンマーク４―０北マケドニア、チェコ２―２（ＰＫ４―３）アイルランド
◆決勝組み合わせ
▽パスＡ ボスニア・ヘルツェゴビナ―イタリア
▽パスＢ スウェーデン―ポーランド
▽パスＣ コソボ―トルコ
▽パスＤ チェコ―デンマーク