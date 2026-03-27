【HG 1/144 ゲルググ(GQ)】 9月発売予定 価格:2,420円 【HG 1/144 赤いガンダム用 拡張セット】 6月発売予定 価格:2,200円

BANDAI SPIRITSは「HG 1/144 ゲルググ(GQ)」、「HG 1/144 赤いガンダム用 拡張セット」の2つのガンプラを再販する。「ゲルググ」は9月発売予定で価格は2,420円。「拡張セット」は6月発売で、価格は2,200円。

「HG 1/144 ゲルググ(GQ)」

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』（ジークアクス）より、「ゲルググ(GQ)」がHGシリーズで登場。特徴的な機体カラーを成形色で再現。各種武装に加えプラモデルオリジナルギミックを演出するためのリード線が付属する。

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「HG 1/144 赤いガンダム用 拡張セット」

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』（ジークアクス）より、「HG 1/144 赤いガンダム」を

更に楽しめる豊富なパーツがセットになって登場。ビット用のジョイントパーツが新規造形で付属。劇中を再現したビットを6基装備した姿を再現可能となる。他にも「バズーカ」、「エフェクトパーツ」などが付属する。

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